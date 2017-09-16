El Pais: в Барселоне в результате взрывов газа пострадали более 20 человек

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ТАСС, 16 сентября. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате двух взрывов бытового газа, прогремевших в субботу в одной из пекарен Барселоны. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщила газета El Pais.
По ее информации, один из пострадавших находится в критическом состоянии, восемь получили серьезные травмы. Как отмечает издание, шестерым помощь была оказана на месте, остальных доставили в больницу.
Инцидент произошел утром на первом этаже пятиэтажного здания. Согласно предварительным данным, в пекарне взорвался газовый котел.