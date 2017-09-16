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Тело погибшего в пещере в Сочи дайвера подняли на поверхность

Происшествия
16 сентября, 16:05 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 16, сентября. /ТАСС

По предварительным данным, дайвер погиб, запутавшись в ходовом конце, проложенном участником прежних экспедиций

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СОЧИ, 16 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли на поверхность тело погибшего в пещере в Сочи спелеоподводника. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

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"Тело дайвера из Удмуртии подняли на поверхность. Следователь СК выехал на место происшествия", - сказал представитель ведомства.

Руководитель федерации подводного спорта Удмуртской Республики Владимир Федоров погиб во время погружения в одну из пещер Воронцовской системы. Его тело было обнаружено через три дня поисков на глубине 42 м. По предварительной версии, водолаз запутался в ходовом конце, проложенном участником прежних экспедиций. По факту его гибели продолжается доследственная проверка.

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