Пилотов упавшего под Борисоглебском Як-130 эвакуировали на аэродром базирования

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа эвакуировала на аэродром базирования пилотов потерпевшего аварию в районе Борисоглебска Як-130. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, пилоты отказались от помощи медиков.

"Разрушений на земле нет. Находившиеся в самолете отказались от медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что упавший самолет принадлежит воронежскому летному училищу.