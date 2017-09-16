Пилотов упавшего под Борисоглебском Як-130 эвакуировали на аэродром базирования

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательная группа эвакуировала на аэродром базирования пилотов потерпевшего аварию в районе Борисоглебска Як-130. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении ведомства.
По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, пилоты отказались от помощи медиков.
"Разрушений на земле нет. Находившиеся в самолете отказались от медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что упавший самолет принадлежит воронежскому летному училищу.