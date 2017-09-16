СК возбудил дело по факту убийства отцом двух детей

ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено следственными органами СК России по Карачаево-Черкессии по факту убийства отцом двух своих детей, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике в отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту убийства двух своих детей 13-летнего сына и 8-летней дочери (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что, по данным следствия, в ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района в частном домовладении отец детей по неизвестным пока причинам нанес своим двум детям колото-резаные ранения в результате чего оба ребенка скончались на месте. С места происшествия изъят нож, предположительно им и было совершено преступление.

Адыге-Хабльским районным судом рассматривается ходатайство следователя о заключении задержанного под стражу. Также следователями устанавливаются мотивы совершения преступления, назначен ряд экспертиз, проводятся все необходимые следственные мероприятия.