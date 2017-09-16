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В Тюмени посетителей шести торговых центров эвакуировали из-за сообщений о минировании

Происшествия
16 сентября, 16:38 UTC+3 ТАСС

По данным регионального управления МЧС, в двух ТЦ информация о минировании не подтвердилась, в остальных пока работают саперы

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ТАСС, 16 сентября. Посетители шести торговых центров Тюмени эвакуированы в связи с поступившими сообщениями о минировании. Сейчас там работают саперы, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

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"Сегодня поступил вызов о минировании в шести торговых центрах. Все находящиеся там люди были эвакуированы. В настоящее время имеется информация о том, что в двух из них сообщения не подтвердились, в остальных торговых центрах работают саперы. Наши подразделения находятся в боевой готовности", - сказали в пресс-службе.

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