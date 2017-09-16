СК переквалифицировал дело о ДТП в ХМАО на более тяжкую статью из-за смерти пострадавшего

ТАСС, 16 сентября. Уральское следственное управление на транспорте переквалифицировало уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с поездом и грузовиком, которое которое произошло 9 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре), на более тяжкую статью в связи с гибелью пострадавшего. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ведомства.

"15 сентября 2017 года в вечернее время один из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на перегоне "Мегион - Нижневартовск" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с участием грузового автомобиля и пассажирского поезда скончался в больнице. В связи с данным обстоятельством следственные органы Уральского следственного управления на транспорте переквалифицировали совершенное преступление на более тяжкую статью УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Ранее ТАСС сообщал, что один из пострадавших в результате столкновения поезда "Адлер - Нижневартовск" и грузовика скончался в больнице Нижневартовска.

В субботу, 9 сентября, на 901-м км перегона "Мегион - Нижневартовск" на железнодорожном переезде самосвал столкнулся с движущимся поездом № 346 "Адлер - Нижневартовск", в результате были повреждены несколько вагонов. Всего различные травмы в результате ЧП на железнодорожном переезде получили 20 человек.

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении пострадавшим из резервного фонда правительства региона материальной компенсации в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей направят получившим тяжелые травмы, по 200 тыс. рублей получат пострадавшие с травмами средней степени, по 100 тыс. рублей - с легкими травмами.