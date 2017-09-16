СМИ: пассажиров эвакуировали со станции лондонского метро Fulham Broadway

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ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, находившиеся на станции лондонского метро Fulham Broadway, а также люди из прилегающего к ней кинотеатра были эвакуированы в субботу на фоне распространившихся слухов об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщили газеты Daily Express и Daily Star со ссылкой на публикации, размещенные в социальных сетях выведенными со станции пассажирами. Последние проинформировали, что на место происшествия прибыл пожарный расчет и две полицейские автомашины.
Fulham Broadway соседствует со станцией Parsons Green, на которой в пятницу в переполненном вагоне поезда был совершен теракт, в результате которого пострадали 30 человек.