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МЧС: упавший в Воронежской области Як-130 полностью сгорел

Происшествия
16 сентября, 19:35 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 16, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что пилоты успели вовремя катапультироваться и не пострадали

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ТАСС, 16 сентября. Учебно-боевой самолет Як-130, упавший в Воронежской области в субботу, полностью сгорел после удара о землю, сообщили ТАСС в Южном региональном центре МЧС.

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"В 14:45 поступило сообщение от очевидцев, что самолет упал в поле с последующим выгоранием. Привлекались 23 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Площадь горения составила 10х10 м", - сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что пожар был ликвидирован в 14:54, самолет сгорел полностью.

Ранее сообщалось, что 16 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел крушение учебно-боевой самолет Як-130. По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел машину от близлежащих построек, благополучно катапультировался и не пострадал.

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