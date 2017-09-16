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Шестеро полицейских задержаны в Петербурге по делу о превышении полномочий

Происшествия
16 сентября, 19:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, сентября. /ТАСС

По версии СК, полицейские в апреле издевались над задержанным жителем Петербурга, после чего сфальсифицировали документы, чтобы признать мужчину виновным в незаконном обороте наркотиков

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Четверо действующих и двое бывших сотрудников полиции Невского района Петербурга задержаны по делу о превышении должностных полномочий, в частности, применении насилия в отношении подозреваемых. Об этом сообщает в субботу главное следственное управление СК по Петербургу.

"Следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД задержаны: Артем Морозов и Андрей Барашков, бывшие заместитель начальника и оперуполномоченный уголовного розыска 70 отдела полиции, а также оперуполномоченные уголовного розыска данного отдела полиции Сергей Котенко, Кирилл Бородич, Александр Ипатов и и.о. заместителя начальника отдела Михаил Антоненко", - сообщает ГСУ. Полицейских задержали в рамках уголовного дела по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии СК, в апреле 2017 года четверо подозреваемых задержали и избили жителя Петербурга, которого подозревали в незаконном обороте наркотиков. "Они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой. В дальнейшем подозреваемые сфальсифицировали документы, на основании которых он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков", - сообщает ГСУ.

В мае, по версии следствия, подозреваемые требовали дать показания о скупке краденного у охранника букмекерской конторы. "При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний, подозреваемые отпустили потерпевшего", - отметили в ГСУ.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

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