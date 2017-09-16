Два человека попали под поезд в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поезд сбил двух человек на станции Нижние Котлы в Москве, один из них погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"По предварительным данным, один человек погиб и еще один пострадал в результате наезда на них поезда на станции Нижние Котлы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по факту происшествия проводится проверка.

В полиции уточнили, что людей сбил поезд Москва - Волгоград. "Мужчины пытались залезть на платформу перед близко идущим поездом", - уточнили в пресс-службе.