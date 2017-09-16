Источник: экстренные службы за день получили 57 ложных сообщений о минировании зданий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы в субботу получили 57 ложных сообщений о минировании зданий в 11 регионах России, на время проверок пришлось эвакуировать более 21 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"В 11 регионах, в том числе в Москве, за 16 сентября поступили 57 звонков с угрозами взрыва. Они касались торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов", - сказал источник.

"Все 57 объектов были обследованы. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Задержек в движении транспорта нет", - добавили в силовых структурах.