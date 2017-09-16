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СМИ: полиция эвакуировала пассажиров еще с одной станции лондонского метро

Происшествия
16 сентября, 22:07 UTC+3 ТАСС

По данным газеты The Sun, в субботу вечером женщина прыгнула на рельсы под колеса поезда на станции London Bridge

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ТАСС, 16 сентября. Пассажиры станции метро London Bridge в центре британской столицы эвакуированы в субботу вечером из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает газета The Sun.

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По ее данным, на месте инцидента находятся пожарные и вооруженные сотрудники правопорядка. В небе кружит полицейский вертолет. Эвакуацию провели после того, как одна из пассажирок прыгнула под колеса поезда.

В субботу днем эвакуировали пассажиров другой станции лондонского метро - Fulham Broadway, а также зрителей из прилегающего к ней кинотеатра. Причиной стала информация об угрозе взрыва бомбы.

В пятницу в британской столице произошел четвертый за последние полгода теракт. В переполненном вагоне поезда метро на станции Parsons Green прогремел взрыв, пострадали 30 человек. После этого уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с "серьезного" до максимального, "критического". Это означает, что новый теракт в британской столице может произойти с высокой долей вероятности.

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Взрыв в лондонском метро
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