СМИ: полиция эвакуировала пассажиров еще с одной станции лондонского метро

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ТАСС, 16 сентября. Пассажиры станции метро London Bridge в центре британской столицы эвакуированы в субботу вечером из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает газета The Sun.
По ее данным, на месте инцидента находятся пожарные и вооруженные сотрудники правопорядка. В небе кружит полицейский вертолет. Эвакуацию провели после того, как одна из пассажирок прыгнула под колеса поезда.
В субботу днем эвакуировали пассажиров другой станции лондонского метро - Fulham Broadway, а также зрителей из прилегающего к ней кинотеатра. Причиной стала информация об угрозе взрыва бомбы.
В пятницу в британской столице произошел четвертый за последние полгода теракт. В переполненном вагоне поезда метро на станции Parsons Green прогремел взрыв, пострадали 30 человек. После этого уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с "серьезного" до максимального, "критического". Это означает, что новый теракт в британской столице может произойти с высокой долей вероятности.