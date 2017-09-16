Источник: в Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован кинотеатр

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Кинотеатр "Звездный" на западе Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Из здания по адресу проспект Вернадского, дом 14 из-за угрозы взрыва эвакуировано порядка 150 человек. В здании по данному адресу находится кинотеатр "Звездный", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщал об эвакуации двух ночных клубов в центре Москвы. Сообщения об угрозе взрыва в обоих случаях оказались ложными.