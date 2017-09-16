Источник: в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Ярославский вокзал

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ярославский вокзал в Москве эвакуирован из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва, сообщили ТАСС в субботу вечером в экстренных службах.

"Поступило сообщение о "минировании" Ярославского вокзала. На время проверки из здания все эвакуированы", - сказал источник.

По его словам, на месте находятся представители всех оперативных службах, ожидается прибытие кинолога.

"Обстановка спокойная. Данных о задержке отправления или прибытия поездов нет", - добавил собеседник агентства.

Ярославский вокзал стал четвертым объектом в Москве, "заминированным" в субботу. До этого оперативные службы проверили два ночных клуба, откуда были эвакуированы около 1 тыс. человек. Угроза взрыва в них не подтвердилась, заведения возобновили работу. Сейчас проверяется кинотеатр "Звездный", расположенный на проспекте Вернадского.