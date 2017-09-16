В Ивановской области полиция нашла двух сбежавших из больницы подростков

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли двух сбежавших из больницы школьников в Ивановской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"13 сентября из 1-й городской больницы города Иваново самовольно и в неизвестном направлении ушли двое детей 11 и 13 лет. В медучреждении ребята находились на лечении", - сообщила она.

По словам Волк, сотрудники полиции сначала смогли установить местонахождение 11-летнего мальчика. Он был найден в Шуйском районе Ивановской области. "Чуть позже полицейские нашли и второго ребенка. Мальчик находился в городе Шуя и планировал остаться на ночь у своей родственницы", - сообщила Волк. Оба мальчика не пострадали.

"Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ухода детей из больницы", - добавила Волк.