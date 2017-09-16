СМИ: в США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Не менее 11 человек получили ранения во время уличного автошоу в городе Бойсе (штат Айдахо). Об этом сообщила в субботу газета Idaho Statesman.

По ее данным, водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и въехал в толпу зрителей, наблюдавших за мероприятием. "Согласно имеющейся информации, водитель пытался покрасоваться перед толпой", - заявил представитель полицейского управления города Чарльз Лебар. По его словам, владелец авто слишком сильно нажал на газ, потерял управление и въехал на тротуар, где стояли зрители.

Пострадавшие доставлены в больницы. По предварительным данным, угрозы их жизням нет.

Ареста водителя не производилось. По словам полиции, он сотрудничает со следствием.