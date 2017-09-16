СМИ: в США водитель въехал в толпу зрителей на автошоу

Футболист "Штутгарта" Гентнер получил перелом лицевых костей в матче чемпионата ГерманииСпорт 16 сентября, 22:58
Лобода и Дрозд завоевали серебро в танцах на льду на турнире в ИталииСпорт 16 сентября, 21:07
"Краснодар" разгромил "Анжи" в матче 10-го тура РФПЛСпорт 16 сентября, 20:51
Барри повторил рекорд Гиггза по количеству матчей в Английской премьер-лигеСпорт 16 сентября, 20:41
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал ЕвролигиСпорт 16 сентября, 19:54
Футболист "Динамо" Панченко выбыл до конца года из-за травмы коленаСпорт 16 сентября, 19:37
Федосеев проиграл Со и не смог выйти в полуфинал Кубка мира по шахматамСпорт 16 сентября, 19:21
Гончаренко: ЦСКА одержал заслуженную победу над "Ростовом"Спорт 16 сентября, 19:00
Фестиваль "Россия любит футбол" состоялся в МосквеСпорт 16 сентября, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Не менее 11 человек получили ранения во время уличного автошоу в городе Бойсе (штат Айдахо). Об этом сообщила в субботу газета Idaho Statesman.
По ее данным, водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и въехал в толпу зрителей, наблюдавших за мероприятием. "Согласно имеющейся информации, водитель пытался покрасоваться перед толпой", - заявил представитель полицейского управления города Чарльз Лебар. По его словам, владелец авто слишком сильно нажал на газ, потерял управление и въехал на тротуар, где стояли зрители.
Пострадавшие доставлены в больницы. По предварительным данным, угрозы их жизням нет.
Ареста водителя не производилось. По словам полиции, он сотрудничает со следствием.