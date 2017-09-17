В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мария"

ТАСС, 17 сентября. Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантическом океане. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в субботу Национальным центром по наблюдению за ураганами в Майами.

По его данным, шторм находится в 1000 км к юго-востоку от Малых Антильских островов. Максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет около 23 м/c. В настоящий момент он движется в западном направлении со скоростью примерно 9 м/c. Ожидается, что "Мария" наберет силу урагана.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.