В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мария"

Корветы Балтфлота на учениях "Запад-2017" уничтожили воздушные, морские и береговые целиАрмия и ОПК 17 сентября, 0:39
"Спартак" сыграет с "Тосно" в матче чемпионата России по футболуСпорт 17 сентября, 0:25
Закарин и Забелинская выступят на чемпионате мира по велошоссе в НорвегииСпорт 17 сентября, 0:16
Военные РФ и Белоруссии завершат разгром "противника" на втором этапе учений "Запад-2017"Армия и ОПК 17 сентября, 0:11
Испанец Наварро завершит выступления за сборную после матча Евробаскета с россиянамиСпорт 16 сентября, 23:52
Футболист "Штутгарта" Гентнер получил перелом лицевых костей в матче чемпионата ГерманииСпорт 16 сентября, 22:58
Пентагон утверждает, что в результате авиаудара ВКС РФ пострадали сирийские оппозиционерыМеждународная панорама 16 сентября, 21:58
Лобода и Дрозд завоевали серебро в танцах на льду на турнире в ИталииСпорт 16 сентября, 21:07
"Краснодар" разгромил "Анжи" в матче 10-го тура РФПЛСпорт 16 сентября, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 сентября. Тропический шторм "Мария" сформировался в Атлантическом океане. Об этом свидетельствуют данные, распространенные в субботу Национальным центром по наблюдению за ураганами в Майами.
По его данным, шторм находится в 1000 км к юго-востоку от Малых Антильских островов. Максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет около 23 м/c. В настоящий момент он движется в западном направлении со скоростью примерно 9 м/c. Ожидается, что "Мария" наберет силу урагана.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.