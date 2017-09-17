СМИ: в Японии из-за тайфуна "Талим" отменили более 570 рейсов

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 573 рейса отменены в Японии из-за мощного тайфуна "Талим", который в ближайшие часы обрушится на побережье юго-западного острова Кюсю. Такие обобщенные данные главных авиакомпаний страны привел телеканал NHK.

Изменения в расписании воздушного транспорта касаются практически всех компаний, рейсы которых связывают различные регионы Японии с Кюсю. Кроме того, на время прохождения тайфуна отменено движение экспрессов синкансэн между Кумамото и Кагосимой.

По данным Японского метеорологического агентства, в настоящее время тайфун находится в нескольких десятках километров от южного побережья Кюсю и продвигается на северо-восток со скоростью около 30 км/ч. Синоптики отмечают, что скорость ветра в районе прохождения тайфуна составляет до 35 м/с, однако скорость порывов может достигать и 50 м/с. Метеорологи призывают население Кюсю тщательно подготовиться к удару стихии в оставшиеся часы, сотни людей получают рекомендации эвакуироваться в специально приготовленные для этого центры.

Перед прохождением тайфуна, курс которого далее пролегает через территорию практически всей страны, в западной и центральной части Японии под влиянием атмосферного фронта продолжаются дожди. В Токио он идет непрерывно с середины субботы.

Как ожидается, к утру понедельника количество осадков в различных регионах, ожидающих прохождения тайфуна, достигнет 300-500 мм. Ливневые дожди, предупреждают синоптики, могут привести к оползням и разливам рек. Сопровождается "Талим" и сильными волнами в прибрежной зоне, высота которых в некоторых местах достигает девяти метров. Из-за этого приостановлено движение по многим паромным линиям.

По прогнозу синоптиков, тайфун продолжит движение в северо-восточном направлении вплоть до 19 сентября, когда он минует самый северный остров страны Хоккайдо и может задеть Сахалин. В этой связи канал NHK отметил, что тайфун может пройти по курсу, схожему с тайфуном "Мирэй" в сентябре 1991 года, жертвами которого стали 62 человека. В Японии его называют "яблочным тайфуном", поскольку он нанес ущерб экономике на несколько миллиардов долларов, в первую очередь яблоневым садам на северо-востоке страны.