На ТЭЦ в Нижегородской области произошел сбой

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ТАСС, 17 сентября. Газотурбинные установки и турбогенератор отключились в воскресенье ночью на Новогорьковской ТЭЦ, расположенной в городе Кстово Нижегородской области, причина происшествия выясняется. Об этом сообщает Минэнерго РФ.
По данным министерства, в 01:27 мск воскресенья на ТЭЦ отключились газотурбинные установки мощностью 176,2 и 175,8 МВт и турбогенератор (65 МВт).
"Станция снизила рабочую мощность на 405 МВт и разгрузилась с 405 МВт до нуля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго. Отмечается, что специалисты выясняют, к каким последствиям привело отключение.
Новогорьковскую ТЭЦ (557 МВт, 731 Гкал/час) ввели в эксплуатацию в 1956 году, реконструировали в 2014 году. По данным Минэнерго, на станции четыре действующих энергоблока. В составе генерирующего оборудования - две паровые и две газовые турбины, два котла-утилизатора, три паровых котла и одна редукционно-охладительная установка.
Новогорьковская ТЭЦ входит в состав филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс", предназначена для снабжения теплом и электроэнергией города Кстово (по данным открытых источников, в нем проживают почти 70 тысяч человек), а также промышленных предприятий "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" и "Сибур-Кстово".