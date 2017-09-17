Работа ТЭЦ в Нижегородской области восстановлена после сбоя

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ТАСС, 17 сентября. /ТАСС/. Новогорьковская ТЭЦ, расположенная в городе Кстово Нижегородской области, восстановила подачу пара потребителям в полном объеме после сбоя в работе. Об этом сообщает Минэнерго РФ.
"Была прекращена подача пара ОАО "Лукойл - Нефтеоргсинтез", ООО "РусВинил", ПАО "СИБУР". <…> В 02:43 мск восстановлена подача пара потребителям в полном объеме", - говорится в сообщении.
В ночь на воскресенье на Новогорьковской ТЭЦ отключились газотурбинные установки и турбогенератор. По данным Минэнерго, станция снизила рабочую мощность на 405 МВт и разгрузилась с 405 МВт до нуля.
Новогорьковскую ТЭЦ ввели в эксплуатацию в 1956 году, реконструировали в 2014-м. По данным Минэнерго, на станции четыре действующих энергоблока. В составе генерирующего оборудования - две паровые и две газовые турбины, два котла- утилизатора, три паровых котла и одна редукционно- охладительная установка.
Новогорьковская ТЭЦ входит в состав филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс", предназначена для снабжения теплом и электроэнергией города Кстово (по данным открытых источников, в нем проживают почти 70 тысяч человек), а также промышленных предприятий "Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез" и "Сибур-Кстово".