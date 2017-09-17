На Кубе ураган "Ирма" нанес вред мангровым лесам и привел к эрозии пляжей

ГАВАНА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Ураган "Ирма", обрушившийся на Кубу в конце прошлой недели, причинил серьезный ущерб мангровым лесам острова.

Как сообщили специалисты Министерства науки, технологии и охраны окружающей среды, больше всего пострадали мангры в Национальном парке Кагуанес, расположенном на севере провинции Санкти-Спиритус. По предварительным оценкам, для их восстановления потребуется не менее $2 млн.

Мангровые экосистемы очень важны для защиты берегов от разрушающего воздействия океана. Корни мангровых растений задерживают осадки и укрепляют почву, тем самым сдерживая эрозию. Кроме того, мангры являются средой обитания для многих видов птиц, рыб, моллюсков и ракообразных.

Помимо уничтожения мангровых лесов, "Ирма" привела также к эрозии большого количества пляжей на северном побережье Кубы. Вызванные ураганом многометровые волны и ливни размыли песок вдоль береговой линии.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - пронесся практически по всему северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна. "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек и причинила серьезный ущерб экономике острова.

Были затоплены тысячи домов, практически весь остров оказался на несколько дней обесточен, большой урон был нанесен сельскому хозяйству. Пострадала туристическая инфраструктура на знаменитых курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария, расположенных у северного побережья страны. Погибли сотни розовых фламинго, обитавших в этом районе.