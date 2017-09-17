В Баварии мужчина открыл огонь по посетителям паба

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БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчин открыл огонь по посетителям паба в немецком городе Траунройт (федеральная земля Бавария), убив двух и ранив двух человек. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель. Мотивы его действий пока неизвестны.
"Мы находимся в самом начале расследования", - указал представитель полиции. "Он открыл огонь и убил двух мужчин", - сообщили в правоохранительных органах. Пострадали также две женщины, они госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Расследованием инцидента занимается прокуратура города Траунштайн и криминальная полиция.