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Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под Красноярском

Происшествия
17 сентября, 11:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, сентября. /ТАСС

После происшествия Ольга Медведцева была доставлена в больницу и отпущена домой

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Ольга Медведцева

Ольга Медведцева

© ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева пострадала в автоаварии в Красноярском крае. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло вечером в субботу. За рулем Audi Q5 была Ольга Медведцева, также в машине находились еще две женщины, одна из них - спортсменка Слепцова. По предварительным данным, из впереди идущей машины что-то выпало и попало в стекло автомобиля. Медведцева была доставлена в больницу скорой медицинской помощи в Красноярске и отпущена домой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Медведцева получила незначительные ушибы.

В пресс-службе ГУ МВД по краю корреспонденту ТАСС сообщили, в субботу в 60 км от Красноярска произошла автоавария, за рулем автомобиля была женщина 1975 года рождения. "Ей была оказана необходимая медицинская помощь, она отпущена домой", - добавили в ведомстве.

Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. Свое первое олимпийское золото она выиграла в гонке преследования в 2002 году, а в 2010 году стала чемпионкой в составе российской эстафетной команды. Медведцева дважды (2004, 2005) выигрывала Кубок мира в зачете индивидуальных гонок. В апреле 2010 года спортсменка завершила карьеру.

Слепцова также была в составе чемпионской эстафетной команды на Играх в 2010 году. Она является олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. 27 августа Слепцова объявила о завершении карьеры из-за беременности

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