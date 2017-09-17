Пассажиров эвакуировали из лайнера British Airways в аэропорту Руасси - Шарль де Голль

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Французская полиция эвакуировала в воскресенье пассажиров из самолета авиакомпании British Airways в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Все пассажиры лайнера, который должен был лететь в Лондон, находятся на летнем поле. Стражи порядка досматривают их багаж.

По предварительным данным, эвакуация была проведена из-за одного из пассажиров.