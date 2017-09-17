Пассажиров эвакуировали из лайнера British Airways в аэропорту Руасси - Шарль де Голль

Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафонеСпорт 17 сентября, 12:56
"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 17 сентября, 12:55
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварииСпорт 17 сентября, 12:25
Яхтсмены впервые прошли под аркой Крымского мостаОбщество 17 сентября, 12:02
СМИ: туристический автобус перевернулся в АнтальеПроисшествия 17 сентября, 11:58
Космический грузовик Dragon компании SpaceX покинул МКСКосмос 17 сентября, 11:56
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева попала в ДТП под КрасноярскомПроисшествия 17 сентября, 11:41
Матвиенко: мировое спортивное сообщество должно запретить политические игры вокруг спортаСпорт 17 сентября, 11:28
Матвиенко считает ущербным призыв 17 антидопинговых агентств не допустить РФ на Игры-2018Спорт 17 сентября, 11:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Французская полиция эвакуировала в воскресенье пассажиров из самолета авиакомпании British Airways в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию воздушной гавани.
Все пассажиры лайнера, который должен был лететь в Лондон, находятся на летнем поле. Стражи порядка досматривают их багаж.
По предварительным данным, эвакуация была проведена из-за одного из пассажиров.