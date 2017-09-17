СМИ: туристический автобус перевернулся в Анталье

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. По крайней мере два человека погибли в результате аварии с туристическим автобусом на юге Турции. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Haberler на своей странице в Twitter.

По его данным, перевозивший 27 туристов автобус съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. Гражданство туристов не уточняется.

На место ДТП прибыли кареты скорой помощи и сотрудники полиции.

Antalya'da feci kaza! 27 yolcusu bulunan tur otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. — Haberler (@Haberler) 17 сентября 2017 г.