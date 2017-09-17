В Воронеже автомобиль врезался в здание шиномонтажа

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое ранены в Воронеже, где водитель автомобиля на скорости въехал в помещение шиномонтажа. Об этом сообщили в воскресение в пресс-службе ГУ МВД по региону, отметив, что были повреждены девять припаркованных на стоянке машин.

"В результате ДТП, в котором водитель БМВ Х5 врезался в помещение шиномонтажа в Воронеже, на месте погиб 36-летний работник автосервиса, житель Рамонского района. Водитель автомобиля и его пассажир, оба - 27-летние местные жители, ранены и доставлены в медицинское учреждение. Механические повреждения получили девять автомобилей", - сказали в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, ДТП произошло в 03:10 мск в воскресенье на улице Антонова-Овсеенко.

"Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия", - добавили в полиции.