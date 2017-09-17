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В Омске автомобиль влетел в стоящую фуру

Происшествия
17 сентября, 12:30 UTC+3 ОМСК ОМСК 17, сентября. /ТАСС

В УМВД сообщили, что водителя иномарки с тяжелыми ушибами доставили в больницу

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ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Омске устанавливают обстоятельства ДТП с участием фуры и легкого автомобиля. Водитель, въехав в стоящий большегруз, получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по Омской области.

По данным полиции, ДТП произошло в ночь на 17 сентября. "Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 00:15 (21:15 мск). Водитель автомобиля Toyota Carina двигался по 3-й Молодежной улице и допустил столкновение со стоящим на дороге большегрузным автомобилем", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, водитель иномарки с тяжелыми ушибами был госпитализирован. Причины автоаварии устанавливаются.

Как сообщают местные СМИ, омичи через городские паблики в соцсетях жалуются на плохое освещение дороги на 3-й Молодежной улице.

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