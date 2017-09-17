Полиция закончила проверку лайнера British Airways в аэропорту Руасси - Шарль де Голль

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ТАСС, 17 сентября. Сотрудники правоохранительных органов завершили в воскресенье проверку в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль лайнера British Airways, 130 пассажиров которого эвакуировали за несколько минут до взлета. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).
"Имел место инцидент, из-за которого ответственные лица решили задержать самолет и высадить пассажиров за несколько минут до взлета, чтобы провести дополнительный осмотр", - отметил представитель администрации воздушной гавани. Он подчеркнул, что проверки завершены и пассажирам разрешено вернуться на борт.
Согласно сайту British Airways, лайнер вылетел из Парижа в Лондон в 11:53 по местному времени (12:53 мск).
Ранее агентство Reuters сообщило, что всех пассажиров вывели из лайнера British Airways за несколько минут до взлета. Пока пассажиры находились на летном поле, стражи порядка проверили самолет и багаж.