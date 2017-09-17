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СМИ: американских туристов облили соляной кислотой на вокзале в Марселе

Происшествия
17 сентября, 16:28 UTC+3 ТАСС

В полиции охарактеризовали поведение женщины как "неуравновешенное", добавив, что речь о террористической атаке не идет

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ТАСС, 17 сентября. Неизвестная женщина на вокзале Сент-Чарльз в Марселе облила в воскресенье четверых американских туристов соляной кислотой. Как сообщает газета La Provence, двоим гражданам США жидкость попала на лицо, они госпитализированы.

По данным издания, совершившая нападение не пыталась скрыться с места преступления, ее задержала полиция.

Стражи порядка охарактеризовали поведение женщины как "неуравновешенное", добавив, что речь о террористической атаке не идет.

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