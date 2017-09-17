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СМИ: на юге Лондона несколько человек отравились распыленными химикатами

Происшествия
17 сентября, 17:17 UTC+3 ТАСС

Пострадавшие были госпитализированы, полиция исследует возможную связь инцидента с терроризмом

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ТАСС, 17 сентября. Несколько человек почувствовали сильное недомогание из-за распыления в воздухе химических веществ на юге британской столицы. Об этом сообщает в воскресенье электронная версия газеты The Sun.

По ее информации, пострадавшие были госпитализированы. На месте инцидента на данный момент работают сотрудники экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Возможна эвакуация близлежащих домов, добавляет газета.

Как заявил изданию один из очевидцев, полиция исследует возможную связь инцидента с терроризмом. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов отметил, что неизвестное вещество могло исходить из канализации.

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