Самолет МЧС привлечен к тушению трех природных пожаров в Дагестане

ТАСС, 17 сентября. Три природных пожара тушат на территории Дагестана, угрозы населению огонь не представляет, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В настоящее время на территории Республики Дагестан действует три пожара: два на Бежтинском участке и один в Рутульском районе. Угрозы населенным пунктам нет. Горение происходит на склонах гор в отделенных и труднодоступных местах", - сказали в пресс-службе.

Для ликвидации пожаров создана группировка сил и средств численностью 393 человека и 37 единиц техники. Также в тушении задействован самолет-амфибия Бе-200. "На самолете для оценки обстановки сложившейся ситуации и руководством тушения пожаров вылетел начальник ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - отметили в ведомстве.