Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет МЧС привлечен к тушению трех природных пожаров в Дагестане

Происшествия
17 сентября, 18:04 UTC+3 ТАСС

Горение происходит на склонах гор в отделенных и труднодоступных местах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 сентября. Три природных пожара тушат на территории Дагестана, угрозы населению огонь не представляет, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В настоящее время на территории Республики Дагестан действует три пожара: два на Бежтинском участке и один в Рутульском районе. Угрозы населенным пунктам нет. Горение происходит на склонах гор в отделенных и труднодоступных местах", - сказали в пресс-службе.

Для ликвидации пожаров создана группировка сил и средств численностью 393 человека и 37 единиц техники. Также в тушении задействован самолет-амфибия Бе-200. "На самолете для оценки обстановки сложившейся ситуации и руководством тушения пожаров вылетел начальник ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов", - отметили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Это недопустимо": "Спартак" не удержал преимущество в матче с "Тосно"
2
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
3
Тиллерсон рассказал, как Россия и Китай могут оказать давление на КНДР
4
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
5
"Настоящая лабуда": судейство боя Головкин - Альварес подверглось критике
6
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
7
Источник: экстренные службы за день получили 57 ложных сообщений о минировании зданий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама