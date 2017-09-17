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В пожаре в Новгородской области погибли трое детей и их мать

Происшествия
17 сентября, 19:36 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел в селе Поддорье

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Трое детей-погодков и их мать погибли во время пожара в райцентре Поддорье в Новгородской области. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"После пожара в одноэтажном доме в селе Поддорье обнаружены четыре тела - взрослой женщины, предположительно матери, и трех детей-погодков, 2004, 2005 и 2006 годов рождения", - сказала официальный представитель управления Анастасия Садриева.

По ее словам, группа следователей из Великого Новгорода выехала на место ЧП для установления всех обстоятельств дела, которое находится на контроле главы следственного управления по Новгородской области Николая Коннова.

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