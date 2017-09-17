Самолет МЧС сбросил 12 тонн воды на очаг природного пожара в Цунтинском районе Дагестана

ТАСС, 17 сентября. МЧС России продолжает борьбу с тремя природными пожарами, действующими на территории Дагестана. Привлеченный к тушению самолет МЧС РФ совершил сброс 12 тонн воды на очаг одного из них. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка министерства.

"В Цунтинском районе самолетом Бе-200 МЧС России проведена воздушная разведка, совершен сброс 12 тонн воды на природный пожар в горной местности. Угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе.

Тем временем в гористой местности в районе населенного пункта Бежта действует природный пожар площадью 75 га. По данным главка, он может угрожать одному из населенных пунктов.