СМИ: число жертв ДТП с туристическим автобусом в Турции возросло до четырех

Кириленко: РФБ хотела бы, чтобы Базаревич продолжил тренировать сборную РоссииСпорт 17 сентября, 20:46
Сборная России проиграла венграм в Кубке Дэвиса и покинула Мировую группуСпорт 17 сентября, 20:15
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон" в матче чемпионата АнглииСпорт 17 сентября, 20:10
Базаревич: баскетбол непопулярен в РФ, но игра сборной на ЧЕ может это исправитьСпорт 17 сентября, 20:07
Россиянин Папоротный стал самым ценным игроком Суперфинала Евролиги по пляжному футболуСпорт 17 сентября, 20:04
Анохин: сборная РФ по пляжному футболу после победы в Евролиге вернет лидерство и в миреСпорт 17 сентября, 20:01
Базаревич не знает, продолжит ли тренировать сборную России по баскетболуСпорт 17 сентября, 19:54
Рассмотрение иска СП Siemens и "Силовых машин" к "Технопромэкспорту" начнется 20 октябряЭкономика и бизнес 17 сентября, 19:49
СМИ: ВВС Ирака уничтожили более 300 боевиков ИГ на границе с СириейМеждународная панорама 17 сентября, 19:46
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ТАСС, 17 сентября. По меньшей мере четыре человека погибли в воскресенье в результате ДТП с туристическим автобусом на юге Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk.
Ранее сообщалось о двух жертвах аварии. Точное число пострадавших остается неизвестным, однако, как отмечает газета Hurriyet, один из них находится в тяжелом состоянии.
Автобус, перевозивший 27 турецких граждан, съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа провинции Анталья. Ведется расследование причин инцидента.