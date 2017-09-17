СМИ: число жертв ДТП с туристическим автобусом в Турции возросло до четырех

ТАСС, 17 сентября. По меньшей мере четыре человека погибли в воскресенье в результате ДТП с туристическим автобусом на юге Турции. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

Ранее сообщалось о двух жертвах аварии. Точное число пострадавших остается неизвестным, однако, как отмечает газета Hurriyet, один из них находится в тяжелом состоянии.

Автобус, перевозивший 27 турецких граждан, съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа провинции Анталья. Ведется расследование причин инцидента.