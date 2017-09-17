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Восемь человек погибли во время грозы на западе Румынии

Происшествия
17 сентября, 21:44 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 17, сентября. /ТАСС

В больницы доставлены более 60 пострадавших

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БУХАРЕСТ, 17 сентября. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате сильной грозы, разразившейся в воскресенье вечером на западе Румынии. Об этом сообщило агентство Mediafax.

Так, в Тимишоаре на женщину в зоопарке рухнула обломившаяся ветка, а прохожий получил на улице смертельный удар сорвавшимся со стены рекламным щитом. Люди погибли также в городах Бузиаш, Арад и Бистрица-Нэсэуд. В больницы доставлены более 60 пострадавших.

Повалены деревья, сорваны крыши, блокированы дороги, повреждены машины в уездах Арад, Сату-Маре, Клуж, Сэлаж, Караш-Северин. Проливной дождь и ветер, скорость которого превышала 27 м/с, привели к перебоям в энергоснабжении ряда городов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис направил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате разгула стихии.

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Персоны
Йоханнис, Клаус
Страны
Румыния
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