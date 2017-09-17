В Москве ТЦ "Охотный ряд" эвакуировали из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Торговый центр (ТЦ) "Охотный ряд" в центре Москвы эвакуирован в воскресенье после поступившего в оперативные службы сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Из торгового центра "Охотный ряд" на Манежной площади эвакуированы посетители из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники экстренных служб и полиция. Кинологи проверяют здание на наличие подозрительных предметов.