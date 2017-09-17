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На Кутузовском проспекте в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТРЦ "Океания"

Происшествия
17 сентября, 22:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Это третий торговый центр, который эвакуировали из-за сообщений об угрозах взрыва

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Посетители торгово-развлекательного центра "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва.

"После поступившего сообщения об угрозе взрыва ТРЦ "Океания" по адресу: Кутузовский проспект, дом 57, посетители центра эвакуированы. Сейчас здание проверяется кинологами", - сказал собеседник агентства.

Это уже третий торговый центр, эвакуированный из-за сообщений об угрозах взрыва. Ранее были эвакуированы торговый центр "Хорошо!" на севере Москвы и торговый центр "Охотный ряд" на Манежной площади.

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