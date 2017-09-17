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Более пяти тыс. человек эвакуированы из ТЦ Москвы из-за сообщений о "минировании"

Происшествия
17 сентября, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Сотрудники оперативных служб проверяют сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Мега Теплый Стан" на Калужском шоссе

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более пяти тыс. человек эвакуированы из московских торговых центров (ТЦ) в воскресенье из-за поступивших в оперативные службы анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Источник: угроза взрыва в ТЦ "Хорошо!" в Москве не подтвердилась

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"Сотрудники оперативных служб проверяют сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Мега Теплый Стан" на Калужском шоссе. Это уже четвертый эвакуированный торговый центр в Москве за сегодня. Всего эвакуировано более пяти тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье вечером в Москве были эвакуированы еще три торговых центра - "Хорошо!" на Хорошевском шоссе, "Океания" на Кутузовском проспекте и "Охотный ряд" на Манежной площади.

Кинологи проверили ТЦ "Хорошо!", подозрительных предметов в здании не найдено, угроза не подтвердилась.

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