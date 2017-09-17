В Москве за час поступили звонки о "минировании" девяти крупных ТЦ

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около семи тыс. человек эвакуировали в Москве из крупных торговых центров вечером в воскресенье в связи со звонками неизвестных, угрожавших произвести взрыв. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Были эвакуированы ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Океания", ТЦ "Хорошо", Икеа Химки", торговый центр в районе Беговой, а также торговый комплекс на юго-западе Москвы, в котором расположены "МЕГА - Теплый стан", Ашан и ИКЕА", - сказал собеседник агентства.
Все сообщения сейчас проверяются, в трех торговых центрах проверка уже завершена, угрозы не подтвердились. "В остальных [объектах] продолжают работать кинологи и оперативные службы", - уточнил источник.