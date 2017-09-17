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Сообщение о "минировании" МЕГА Теплый стан в Москве оказалось ложным

Происшествия
17 сентября, 23:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Неизвестные в воскресенье вечером "заминировали" около 10 торговых центров в Москве

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в торговом центре МЕГА Теплый стан в Москве не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Источник: угроза взрыва в ТЦ "Хорошо!" в Москве не подтвердилась

"Кинологи проверили здание торгового центра, угроза оказалась ложной. Сейчас проверяются Икеа Теплый стан и Ашан, которые находятся в одном комплексе с МЕГА, - сказал собеседник агентства.

Около 10 торговых центров в Москве "заминировали" неизвестные в воскресенье вечером. Среди них - ТЦ "Охотный ряд", ТРЦ "Океания", ТЦ "Хорошо!", Икеа Химки, ТЦ "Москворечье" на Каширском шоссе.

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