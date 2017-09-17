Сообщение о "минировании" МЕГА Теплый стан в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в торговом центре МЕГА Теплый стан в Москве не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Кинологи проверили здание торгового центра, угроза оказалась ложной. Сейчас проверяются Икеа Теплый стан и Ашан, которые находятся в одном комплексе с МЕГА, - сказал собеседник агентства.

Около 10 торговых центров в Москве "заминировали" неизвестные в воскресенье вечером. Среди них - ТЦ "Охотный ряд", ТРЦ "Океания", ТЦ "Хорошо!", Икеа Химки, ТЦ "Москворечье" на Каширском шоссе.