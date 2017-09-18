Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: все сообщения о минировании торговых центров в Москве оказались ложными

Происшествия
18 сентября, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

В общей сложности из зданий было эвакуировано около 8 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверили все торговые центры в Москве, "заминированные" телефонными террористами. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По уточненным данным, всего поступили сообщения о "минировании" 11 торговых центров.

"Сотрудники оперативных служб проверили 11 торговых центров в Москве после поступивших сообщений об угрозах взрыва. Все сообщения оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Среди "заминированных" торговых центров - МЕГА и ИКЕА Теплый стан, Ашан, МЕГА и ИКЕА Химки, ТЦ "Рио", ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Вегас", ТРЦ "Океания", ТЦ "Хорошо!", ТЦ "Москворечье". В общей сложности из зданий было эвакуировано около 8 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сообщение о "минировании" МЕГА Теплый стан в Москве оказалось ложным
2
Слепцова рассказала, что Медведцева чувствует себя нормально после ДТП
3
Хейли: КНДР будет уничтожена, если продолжит "безрассудное поведение"
4
Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана
5
Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
6
Победителем конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой стал грузинский бас
7
В Саратове 18 сентября простятся с заслуженной артисткой РФ Валентиной Строгановой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама