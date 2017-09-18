Источник: все сообщения о минировании торговых центров в Москве оказались ложными

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оперативные службы проверили все торговые центры в Москве, "заминированные" телефонными террористами. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По уточненным данным, всего поступили сообщения о "минировании" 11 торговых центров.

"Сотрудники оперативных служб проверили 11 торговых центров в Москве после поступивших сообщений об угрозах взрыва. Все сообщения оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Среди "заминированных" торговых центров - МЕГА и ИКЕА Теплый стан, Ашан, МЕГА и ИКЕА Химки, ТЦ "Рио", ТЦ "Охотный ряд", ТЦ "Вегас", ТРЦ "Океания", ТЦ "Хорошо!", ТЦ "Москворечье". В общей сложности из зданий было эвакуировано около 8 тыс. человек.