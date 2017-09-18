Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Мария", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщила в воскресенье американская Национальная метеорологическая служба.

По ее данным, стихия в настоящий момент находится в 225 км к северо-востоку от острова Барбадос и двигается в северо-западном направлении со скоростью около 6,5 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет примерно 33,5 м/с.

Ранее служба Meteo France объявила на Гваделупе, заморской территории Франции, оранжевый уровень тревоги в связи с приближением "Марии". Зона опасности распространяется также на распложенные в этом районе Карибского бассейна острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, где объявлен желтый уровень тревоги. По прогнозам синоптиков, маршрут перемещения урагана должен пройти непосредственно через два главных острова Гваделупы - Бас-Тер и Гран-Тер.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.