Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до ураганаПроисшествия 18 сентября, 0:59
"Зенит" сыграет с "Уфой" в матче чемпионата России по футболуСпорт 18 сентября, 0:52
В Нью-Йорке открывается инициированный Трампом саммит по реформам в ООНМеждународная панорама 18 сентября, 0:49
Очередное падение: сборная России уступила венграм и покинула Мировую группу Кубка ДэвисаСпорт 18 сентября, 0:26
Медведев и Кузнецов стартуют на теннисном турнире в Санкт-ПетербургеСпорт 18 сентября, 0:23
Славная охота: сборная России вошла в четверку лучших команд Европы по баскетболуСпорт 18 сентября, 0:17
Путин в Ленинградской области посетит основной этап учений "Запад-2017"Армия и ОПК 18 сентября, 0:08
Словенец Горан Драгич признан самым ценным игроком ЕвробаскетаСпорт 17 сентября, 23:49
Россиянин Алексей Швед вошел в символическую сборную ЕвробаскетаСпорт 17 сентября, 23:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Мария", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории по пятибалльной шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщила в воскресенье американская Национальная метеорологическая служба.
По ее данным, стихия в настоящий момент находится в 225 км к северо-востоку от острова Барбадос и двигается в северо-западном направлении со скоростью около 6,5 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет примерно 33,5 м/с.
Ранее служба Meteo France объявила на Гваделупе, заморской территории Франции, оранжевый уровень тревоги в связи с приближением "Марии". Зона опасности распространяется также на распложенные в этом районе Карибского бассейна острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, где объявлен желтый уровень тревоги. По прогнозам синоптиков, маршрут перемещения урагана должен пройти непосредственно через два главных острова Гваделупы - Бас-Тер и Гран-Тер.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.