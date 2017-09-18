Тайфун "Талим" пройдет дождями по трем дальневосточным регионам

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ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Талим" 19 сентября придет со стороны Сахалина на побережье Охотского моря в Хабаровском крае, ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 28 м/с, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"С 19 по 21 сентября синоптики прогнозируют в восточной и северной частях региона сильные дожди. В эпицентре непогоды окажутся пять районов - Ванинский, Советско-Гаванский, Ульчский, Николаевский и Охотский. Ветер может усилиться до 23-28 м/с", - приводятся в сообщении данные Дальневосточного управления Росгидромета.
По словам метеорологов, со стороны Сахалина в Хабаровский край придет тайфун "Талим". Он циклоном пройдет по побережью Охотского моря, а затем сместится в Магаданскую область. "Талим" на минувшей неделе ударил по японской префектуре Окинава.
В главном управлении МЧС по Хабаровскому краю и комитете по гражданской защите правительства региона отметили, что главам муниципальных образований направлены инструкции и рекомендации по снижению риска ЧС и минимизации их последствий при прохождении циклона. Здесь отметили возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Не исключены обрывы линий связи, электропередачи. Из-за ухудшения видимости на автодорогах (Селихино - Николаевск-на-Амуре, поселок Березовый - поселок Полины Осипенко и др.) повысится вероятность аварий. Кроме того, сильные осадки могут вызвать повышение уровней воды в малых реках, в низинах возможны подтопления дорог, сельхозугодий, сенокосов, полей.
Жителям прибрежных районов рекомендовано принять меры личной безопасности - отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, а также тщательно следить за детьми.