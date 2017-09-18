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Полиция сообщила о беспорядках в Сент-Луисе, где третий день проходят акции протеста

Происшествия
18 сентября, 5:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС

По словам стражей порядка, некоторые протестующие "бьют окна" и "сеют хаос" на улицах города

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jeff Roberson

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Сотни людей принимают участие в воскресенье в акциях протеста в Сент- Луисе (штат Миссури) после того, как суд признал невиновным бывшего полицейского, застрелившего темнокожего. По данным правоохранительных органов, в городе вспыхнули беспорядки, проводятся аресты.

"Поступают сообщения о значительном ущербе общественному имуществу", - гласит запись, сделанная на странице полицейского управления Сент-Луиса в Twitter. По словам стражей порядка, некоторые протестующие "бьют окна" и "сеют хаос" на нескольких улицах города. "Полиция отдала приказ немедленно разойтись. Это больше не мирный протест", - отметили в управлении.

Там проинформировали, что к месту происшествия прибыли сотрудники сил безопасности в специальной защитной экипировке для того, чтобы разогнать толпу. "Произведено несколько арестов в связи с беспорядками", - говорится в сообщении.

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Акции протеста в Сент-Луисе, вызванные оправданием в пятницу судом бывшего сотрудника полиции Джейсона Стокли, который застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита, проходят уже третий день. В пятницу и субботу поначалу мирные демонстрации под вечер также выливались в беспорядки.

В первый день полиции пришлось применить против протестующих слезоточивый газ. В общей сложности за последние два дня были задержаны более 40 участников столкновений, не менее 10 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Убийство Смита произошло в декабре 2011 года. Стокли и его напарник тогда заподозрили афроамериканца в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться Смит. Стокли пять раз выстрелил в темнокожего, последний скончался на месте.

Стокли настаивал на своей невиновности и отказался от возможности рассмотрения его дела присяжными. Решал судьбу бывшего стража порядка судья Тимоти Уилсон. Он посчитал, что неопровержимых доказательств вины экс-полицейского найдено не было.

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