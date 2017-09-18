Циклон из Японского моря подошел к Сахалину

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Циклон из Японского моря в понедельник подошел к Сахалину, он принес на остров обильные осадки и сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Об этом ТАСС сообщили в Сахгидрометеоцентре.

"Действие циклона уже ощущают жители Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан), юга Сахалина. Прогнозируется сильный дождь, скорость ветра составит от 25 до 30 м, с порывами до 38 м/с. Из-за обильных осадков возможны резкие подъемы воды до 1 м", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, во вторник непогода захватит центральные, а затем и северные районы Сахалина. В среду циклон выйдет в центральную часть Охотского моря и будет постепенно ослабевать. Еще сохранится дождливая погода, но сильный ветер останется только на побережьях. Днем в четверг погода начнет улучшаться.

Из-за непогоды мэрия Южно-Сахалинска в понедельник отменила занятия во второй смене школ областного центра. ОАО "Сахалинское морское пароходство" (SASCO) до 20 сентября приостановило движение паромов на линии Холмск (Сахалин)- Ванино (Хабаровский край).

Повышенная готовность

В связи с непогодой бригады ПАО "Сахалинэнерго" переведены в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня 57 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО "Сахалинэнерго" (195 человек) и 74 единицы техники переведены в режим повышенной готовности. Это связано с приходом циклона на Сахалин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в энергокомпании разработан и согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам ГО и ЧС муниципальных образований план взаимодействия при ликвидации последствий стихии.

В повышенной готовности находятся и сотрудники Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области. "Для ликвидаций возможных последствий прохождения циклона на территории Сахалинской области спланировано применение 341 аварийно-восстановительной бригады в составе 1 тыс. 633 человека, 501 единицы техники, в том числе в готовности аэромобильная группировка МЧС России по Сахалинской области в составе 117 человек, 12 единиц техники", - говорится в сообщении спасателей.

ГУ МЧС по Сахалинской области рекомендует сахалинцам во время прохождения циклона ограничить выезд за пределы населенных пунктов на время действия предупреждения. Жителям домов, находящихся в непосредственной близости от рек, следует внимательно следить за подъемом уровня воды, в случае необходимости обратиться в дежурные службы. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, а также охотникам и рыбакам следует переждать непогоду в населенных пунктах.

С Сахалина - на Камчатку

20 сентября циклон начнет оказывать влияние на территорию Камчатского края. Прогнозируется, что циклон будет оказывать влияние на южные районы Камчатского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"20 и 21 сентября 2017 года в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, в Елизовском, Усть-Большерецком муниципальных районах ожидается выпадение умеренных, местами сильных осадков в виде дождя, усиление ветра на юго-западном побережье до 22-27 м/с", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в связи с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переведены в режим функционирования "повышенная готовность". В подразделениях МЧС России проведены смотры техники, проверена работоспособность пожарной и спасательной техники, уточнен состав сил и средств, которые могут быть задействованы в ликвидации последствий циклона.