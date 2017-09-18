Три человека погибли при столкновении шести машин в Краснодарском крае

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КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Шесть машин столкнулись в понедельник на трассе "Дон" в Краснодарском крае. В результате ДТП три человека погибли, пятеро доставлены в больницу, сообщили ТАСС в пресс-служе регионального ГУ УМВД.
"ДТП произошло около 3:00 на трассе М-4 "Дон". Столкнулись шесть машин, в результате трое погибших [двое мужчин и одна женщина], пять человек доставлены в медицинские учреждения", - сказал представитель ведомства.
По его словам, обстоятельства аварии выясняются.