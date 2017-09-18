Около 500 населенных пунктов Украины обесточены из-за сильных дождей и ветра

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КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Почти 500 населенных пунктов в шести областях Украины остались без электричества за минувшие сутки в результате резкого ухудшения погоды. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В течение воскресенья и ночи понедельника в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра - прим. ТАСС), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 478 населенных пунктов в шести областях", - отметили в ГСЧС. По данным ведомства, в Хмельницкой области без электричества остались 187 населенных пунктов, в Тернопольской - 114, в Черновицкой - 73, в Ивано-Франковской - 70, в Закарпатской - 33.
Кроме того, шквалистые порывы ветра привели к повреждению ряда домов в Черновицкой и Закарпатской областях.
Восстановлением электроснабжения занимается 71 бригада облэнерго.
Между тем, по данным метеорологов, на Украину движется ураган, который обрушился на Румынию в минувшее воскресенье. В результате стихии там погибли восемь человек, около 70 госпитализированы. В этой связи спасатели предупредили жителей западных областей Украины об ухудшении погодных условий и просили их по возможности не выходить на улицу. В течение дня в понедельник там ожидаются сильные ливни, град и порывы ветра до 25 - 30 метров в секунду.