В аэропорту Петербурга из-за тумана девять рейсов ушли на запасные аэродромы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Девять рейсов не долетели до аэропорта Пулково и ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана. При этом сам аэропорт Санкт-Петербурга работает в штатном режиме, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта.
"Девять рейсов этим утром ушли на запасной аэродром по метеоусловиям. Возможны задержки на вылет. В остальном аэропорт работает штатно. Просим пассажиров уточнять статус рейсов на онлайн-табло на сайте", - сказали в пресс-службе.
Сейчас посадка идет в нормальном режиме, погода начала проясняться, добавили в пресс-службе.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы туман должен рассеяться.