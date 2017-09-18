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В аэропорту Петербурга из-за тумана девять рейсов ушли на запасные аэродромы

Происшествия
18 сентября, 10:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, сентября. /ТАСС

Пресс-служба управляющей компании Пулкова не исключает задержек на вылет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Девять рейсов не долетели до аэропорта Пулково и ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана. При этом сам аэропорт Санкт-Петербурга работает в штатном режиме, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

"Девять рейсов этим утром ушли на запасной аэродром по метеоусловиям. Возможны задержки на вылет. В остальном аэропорт работает штатно. Просим пассажиров уточнять статус рейсов на онлайн-табло на сайте", - сказали в пресс-службе.

Сейчас посадка идет в нормальном режиме, погода начала проясняться, добавили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы туман должен рассеяться.

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