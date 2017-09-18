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Защита замглавы ФСИН Коршунова обжаловала его арест

Происшествия
18 сентября, 10:07 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Олега Коршунова обвиняют в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Защита заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате, обжаловала решение о его аресте. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Наталья Шубнова.

"Сегодня у нас истек срок обжалования, мы сделали все согласно уголовно-процессуальному кодексу", - сказала адвокат.

Согласно УПК, защита может подать апелляционную жалобу на постановление суда об избрании меры пресечения в течение трех рабочих дней.

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Коршунов был задержан 13 сентября. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения").

14 сентября Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Свою вину Коршунов не признал.

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Источник: дело в отношении замглавы ФСИН не связано со строительством "Крестов-2"

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