Более 120 человек задержаны с начала беспорядков в Сент-Луисе

ТАСС, 18 сентября. Полиция Сент-Луиса (штат Миссури) сообщила, что в воскресенье были задержаны более 80 участников протестных акций, которые спровоцировало оправдание бывшего стража порядка, застрелившего темнокожего. Общее число задержанных участников беспорядков, начавшихся в пятницу, превысило 120.

"Я горд сообщить, что Сент-Луис в безопасности, так как полиция проделала блистательную работу. Преступники пытались бить окна и разрушать собственность, за что были задержаны. Этим вечером взяты под стражу более 80 человек, изъяты не менее пяти единиц оружия, ни одно из них не использовалось", - сообщил представитель правоохранителей, выступление которого транслировалось в Twitter местной полиции.

Митинги в Сент-Луисе начались после того, как в пятницу суд вынес оправдательный приговор бывшему сотруднику полиции Джейсону Стокли, который застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Все последующие ночи демонстрации неизменно заканчивались беспорядками, и полиции приходилось применять против протестующих слезоточивый газ. За первые два дня беспорядков были задержаны более 40 протестующих, не менее 10 полицейских получили ранения.

Убийство Смита произошло в декабре 2011 года. Стокли и его напарник тогда заподозрили афроамериканца в причастности к распространению наркотиков и попытались его задержать. После автомобильной погони внедорожник полиции врезался в автомобиль, на котором пытался скрыться Смит. Стокли пять раз выстрелил в темнокожего, последний скончался на месте.

Стокли настаивал на своей невиновности и отказался от возможности рассмотрения его дела присяжными. Решал судьбу бывшего стража порядка судья Тимоти Уилсон. Он посчитал, что неопровержимых доказательств вины экс-полицейского найдено не было.